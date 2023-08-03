Власти Молдавии ведут страну к катастрофе — экс-президент Воронин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что глава государства Майя Санду и контролирующая правительство правящая Партия действия и солидарности ведут страну к катастрофе. По его словам, об этом говорят попытки отменить язык и историю, провалы в экономике и массовый отток молодежи из страны.

«Все, что складывалось здесь веками, отметается в сторону, остается лишь европейская интеграция, разговоры о НАТО, а главное — разговоры о Румынии. Дескать, единственный путь вырваться из этого болота — это объединиться с Румынией и как можно скорее», — цитирует издание «Ной» выступление Воронина на партийном пленуме в городе Калараш.

Он обвинил власти в стремлении «отменить молдавский язык, историю Молдавии», провалах в экономике и социальной сфере.

«Такой хаос, такой беспредел, такая беспомощность тех, кто взял на себя ответственность за страну и ведет ее к катастрофе. Социальные вопросы заморожены, индексация пенсий не соответствует уровню инфляции, а, следовательно, нарушается закон о пенсиях, люди бегут из страны, и это в основном молодежь, происходит депопуляция страны. Вскоре мы окажемся перед нонсенсом: страна есть, а населения нет. Работать в стране некому и работы нет… Образовательная система разрушена, медицина коррумпирована, судебная система прогнила. Это уже реальность», — подчеркнул экс-президент.