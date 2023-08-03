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В РФ сохранили объем трат на инфраструктуру и ЖКХ, несмотря на расходы на оборонку — Путин

14:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем финансирования инфраструктурных проектов и программы модернизации ЖКХ в РФ полностью сохранен, несмотря на рост расходов на оборонку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддерживать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования», — сказал глава государства в беседе с одним из участников встречи.

Также он напомнил, что на программу модернизации ЖКХ выделены «огромные деньги, 500 млрд рублей».

Путин добавил, что в целом программы поддержки развития инфраструктуры и ЖКХ «долгосрочные, долгоиграющие», при этом в них «нужно своевременно вносить коррективы на ближайшие бюджетные циклы».

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