Отчетность Сбербанка воодушевила инвесторов на продолжение покупки его акций

14:30

Сбербанк объявил финансовые результаты за первое полугодие 2023 года по МСФО. В отчетном периоде банк заработал 737,5 млрд руб. чистой прибыли. В том числе показал самую большую квартальную прибыль за всю историю банка – 380 млрд руб. Результаты порадовали инвесторов. «Шикарная отчетность, лучше прогнозов», – отметил главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

В последнюю недели в ожидании отчетности акции Сбера демонстрировали активный рост. А в общей сложности с начала года стоимость ценных бумаг увеличилась в два раза до 270 руб. Аналитики оставляют рекомендацию «покупать» в расчете, что акции подорожают до 350 руб. и выше. «Сильные результаты подтверждают наш позитивный взгляд на Сбер и нашу торговую идею», – говорится в отчете «БКС Мир инвестиций».

«Основания для роста Сбера есть: это и публикация отчетности, и общий внешний позитивный фон, а также отсутствие негативных геополитических новостей», – пояснил Дмитрий Донецкий. А инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов называет взлет акций Сбера логичным и связанным в основном с фундаментальными факторами. «Банк квартал от квартала демонстрирует отличные финансовые и операционные показатели, – отметил он. – Впечатляющие результаты увеличивают дивидендную базу Сбера и являются аргументом для дальнейшего роста акций. Среди голубых фишек Сбер – одна из немногих акций роста. Весьма вероятно, что Сбер станет одним из локомотивов дальнейшего роста биржевых индексов и вытянет российский фондовый рынок на новые высоты».

В свою очередь, аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что при сохранении текущей динамики финансовых показателей совокупная прибыль Сбера за год может достичь 1,5 трлн руб., а это позволяет рассчитывать на итоговый дивиденд в размере 33 руб. на акцию. Напомним, ранее глава банка Герман Греф в ответ на вопрос, куда лучше инвестировать 1 млн руб., назвал акции Сбера.