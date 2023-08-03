Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях — Путин
15:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.
«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
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