Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.