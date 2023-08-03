МИД Индии назвал безосновательными сообщения, что страна против расширения БРИКС

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями и неправдой сообщения в ряде СМИ, что страна выступает против расширения БРИКС.

«Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций — и вы их упомянули, — что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда», — заявил он на брифинге в четверг, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать тему расширения объединения.

Багчи напомнил, что страны БРИКС обсуждают во внутренних дискуссиях стандарты, критерии и процедуры процесса расширения. По его словам, Индия подходит к этому вопросу «непредвзято и с позитивным настроем».