МИД Индии назвал безосновательными сообщения, что страна против расширения БРИКС
15:12 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями и неправдой сообщения в ряде СМИ, что страна выступает против расширения БРИКС.
«Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций — и вы их упомянули, — что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда», — заявил он на брифинге в четверг, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать тему расширения объединения.
Багчи напомнил, что страны БРИКС обсуждают во внутренних дискуссиях стандарты, критерии и процедуры процесса расширения. По его словам, Индия подходит к этому вопросу «непредвзято и с позитивным настроем».
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