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ВС РФ вели наступательные действия на широком фронте купянского направления

15:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовые отряды российской группировки «Запад» в течение суток вели наступательные действия на широком фронте на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

По его словам, российские войска отбили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР. Штурмовая авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Синьковки, Петропавловки и Котляровки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. «За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30», — добавил Конашенков.

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