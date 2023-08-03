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Талибы пригласили Россию к участию в проекте строительства Трансафганской железной дороги

16:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афганистан призывает Россию и Казахстан участвовать в проекте строительства Трансафганской железной дороги. Об этом заявил ТАСС министр торговли и промышленности во временном правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан» (запрещено в РФ), Нуриддин Азизи.

«Мы приглашаем для участия в данном проекте Российскую Федерацию и Республику Казахстан. В моем понимании это не является вложением инвестиций только в Афганистан, эта железная дорога на пользу всем, и мы готовы принять рабочие группы этих стран и рассматривать вместе с ними этот проект», — сказал он в Астане в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

По его мнению, «Пакистан, Афганистан, Россия, Казахстан, Узбекистан должны создать офис в Кабуле, чтобы минимизировать время согласования, чтобы максимально быстро сократить решение технических вопросов».

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