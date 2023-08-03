ЕС расширил на Белоруссию санкции за обход рестрикций против России
16:12 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.
«Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», — отмечается в нем.
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