ЕС расширил на Белоруссию санкции за обход рестрикций против России

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.

«Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию», — отмечается в нем.