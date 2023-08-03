Более 50% американцев обеспокоены спадом в экономике США — опрос
16:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины американцев считают, что экономика США находится в состоянии спада. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN.
Как показало исследование, 51% опрошенных уверены, что экономические условия в стране продолжают ухудшаться, а 28% считают, что состояние экономики стабильно. Лишь 20% американцев полагают, что экономическая ситуация улучшается.
44% респондентов назвали экономический кризис наиболее острой проблемой в США. Из них 19% обеспокоены растущей инфляцией, 16% — экономикой страны в целом, а остальные — бедностью и ситуацией с финансами. Более половины опрошенных отметили, что недовольны состоянием личных финансов.
Американцы также пессимистично рассматривают обстановку в стране в целом. Лишь 29% респондентов считают, что «дела в США идут хорошо». При этом две трети опрошенных выразили мнение, что Конгресс США не предпринимает эффективных мер для решения актуальных проблем, а работой президента США Джо Байдена довольны только 41% американцев.
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