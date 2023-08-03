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НОВОСТИ

Решение Ростеха в 8 раз повысит скорость передачи данных в КВ-диапазоне

16:03 03.08.2023

Разработка холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне без увеличения количества радиооборудования. Как сообщает издание CNews, такой результат достигается за счет расширения полосы сигнала. Решение может применяться для резервирования проводных и спутниковых каналов, а также в районах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой. Полная автоматизация процессов установления и ведения радиосвязи позволяет минимизировать человеческий фактор.

Омский НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» реализовал на базе радиомодема и специального программного обеспечения собственной разработки КВ-радиолинию передачи файлов «Сатурн». Алгоритмы, заложенные в ПО радиолинии и радиомодема, позволяют в автоматическом режиме выполнять вхождение в связь, зондировать частоты, назначать рабочие частоты и скорость передачи данных, осуществлять адаптацию по частоте, полосе сигнала и скорости передачи данных. Пакеты, принятые с ошибками, автоматически перезапрашиваются, что обеспечивает гарантированную доставку файлов.

Для организации радиолинии не требуется дуплексный режим работы, достаточно одного трансивера и одной приемопередающей антенны.

В ходе испытаний нового решения, проведенных на скачковых радиотрассах, было организовано более 2500 сеансов передачи файлов объемом от 250 кбайт до 2,5 Мбайт. Оборудование тестировалось на радиотрассе протяженностью 200 км при работе в полосе 24 кГц и мощности передатчика 100 Вт. Увеличение мощности передатчика до 500 Вт позволило поднять предельную скорость до значений эквивалентных использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 кГц.

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