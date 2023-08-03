Польские пограничники заявили о нападении нелегалов с петардами на границе с Белоруссией

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погранохрана Польши заявила, что нелегальные мигранты в четверг напали на польские патрули при попытке пересечь польско-белорусскую границу, забросав их петардами. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«Сегодня утром на участке погранохраны в Дубице Церкевне патрули польских служб задержали группу иностранцев, которая пересекла границу из Белоруссии в Польшу. В это время с белорусской стороны польские службы были атакованы, в них бросали петарды», — указано в сообщении.