Польские пограничники заявили о нападении нелегалов с петардами на границе с Белоруссией
17:12 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погранохрана Польши заявила, что нелегальные мигранты в четверг напали на польские патрули при попытке пересечь польско-белорусскую границу, забросав их петардами. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X («икс», ранее Twitter).
«Сегодня утром на участке погранохраны в Дубице Церкевне патрули польских служб задержали группу иностранцев, которая пересекла границу из Белоруссии в Польшу. В это время с белорусской стороны польские службы были атакованы, в них бросали петарды», — указано в сообщении.
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