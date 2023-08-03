Силами регионов-шефов за три года в новых субъектах РФ восстановят 8,4 тыс. объектов
17:40 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 8,4 тыс. объектов планируется восстановить и построить в новых субъектах России силами регионов-шефов в течение трех лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. — многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. — социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. — объекты ЖКХ», — приводятся в сообщении слова вице-премьера.
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