Китай пока не подтвердил участие представителя на встрече по Украине в Джидде - СМИ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин все еще не подтвердил, что китайские представители примут участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии в ближайшие выходные. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, пока неясно, будут ли китайские представители участвовать в консультациях — будь то непосредственно в самой Джидде или же по видеосвязи.



Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил Reuters, что Китаю было направлено приглашение на встречу. В свою очередь МИД КНР не ответил напрямую на вопрос агентства о том, будет ли Пекин представлен на консультациях в Джидде. «Китай желает работать совместно с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль для того, чтобы ситуация успокоилась», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.