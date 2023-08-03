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Блинкен пообещал «продолжать делать все необходимое», если России вернется к зерновой сделке

19:50 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В случае возвращения к соглашению (о зерновой сделке — прим. ТАСС) мы, безусловно, продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — сказал он.

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