Блинкен пообещал «продолжать делать все необходимое», если России вернется к зерновой сделке

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В случае возвращения к соглашению (о зерновой сделке — прим. ТАСС) мы, безусловно, продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — сказал он.