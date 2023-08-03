Венгерские пчеловоды терпят убытки из-за поставок украинского меда на рынок ЕС

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерские фермеры терпят существенные убытки в результате поставок на рынки Евросоюза по сниженным ценам не только зерна, но и другой сельхозпродукции с Украины, в том числе меда. Об этом сообщил в интервью еженедельнику Mandiner министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«На рынке сложилась нестабильная ситуация не только с ценами на зерно. Хотел бы обратить внимание на украинский мед, — сказал глава Минсельхоза. — Хотя этот продукт к нам не поступает, он идет на наши традиционные рынки в ЕС, где продается за полцены. Неудивительно, что цены на мед очень сильно упали».

По словам министра, «необходимо также учитывать, что в Венгрии насчитывается 20 тысяч пчеловодов, а на Украине — примерно 720 тысяч». Внутреннее потребление меда в Венгрии невелико, две трети этого продукта идет на экспорт. «В этой ситуации крик о помощи венгерских пчеловодов оправдан», — считает Надь.