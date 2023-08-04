Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он в четверг в статье для газеты The Washington Post.