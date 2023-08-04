Мятежники в Нигере ответят «на любую агрессию» со стороны ЭКОВАС
09:20 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящие в Нигере мятежники завили, что на «агрессию или попытку агрессии» со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ответ последует «немедленно». Об этом сообщило агентство AFP.
«Поскольку ЭКОВАС носит безличный характер, любая агрессия или попытка агрессии против Нигера повлечет за собой немедленный и безотлагательный ответ со стороны нигерских сил», — передает агентство слова одного из участников путча.
Правящий орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — также объявил в четверг о прекращении полномочий четырех послов республики за рубежом.
«Национальный совет спасения родины объявляет о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того», — сообщил по национальному телевидению представитель совета полковник Амаду Абдраман. Кроме того Нигер денонсирует военные отношения с Францией.
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