Корабли РФ отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск
09:05 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — сказали в военном ведомстве.
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