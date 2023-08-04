Корабли РФ отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — сказали в военном ведомстве.