ВС России отразили атаку 13 украинских БПЛА на Крым
09:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО России уничтожили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма, еще три беспилотника были подавлены средствами РЭБ, заявили журналистам в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.
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