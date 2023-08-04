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ВС РФ овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

10:00 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе урочища Маньковка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка. Кроме этого уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка „Гвоздика“ и буксируемая гаубица „Мста-Б“, — сказал Зыбинский.

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