Большинство республиканцев не поддержат Трампа на выборах, если он попадет в тюрьму
10:20 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство республиканцев не будут голосовать за Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году президентских выборах, если он попадет в тюрьму по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Соответствующие данные опубликованы агентством Reuters со ссылкой на совместное социологическое исследование с компанией Ipsos.
Согласно опросу, 52% респондентов ответили, что не проголосовали бы за Трампа, если он «отбывал бы срок в тюрьме», 28% — поддержали бы его кандидатуру. В исследовании также отмечается, что, если Трамп «будет осужден присяжными за совершение тяжкого преступления», 45% республиканцев не будут за него голосовать.
При этом 75% опрошенных сторонников Республиканской партии согласились с тем, что обвинения против Трампа «политически мотивированные». Как отмечает Reuters, около двух третей республиканцев также считают обвинения «неправдоподобными».
Опрос проводился среди более чем тысячи человек. Погрешность составила 4 процентных пункта.
Ранее экс-президент заявил в обращении к своим сторонникам, что по уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Трамп призвал вместе с ним «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию» и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию, что является обычной практикой при политических выступлениях в США.
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