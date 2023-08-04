Инициатива под Артемовском принадлежит силам РФ, ВСУ отходят с ранее занятых рубежей

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива в боях на артемовском направлении принадлежит российским силам, вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отходить с ранее занимаемых рубежей. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их (ВСУ — прим. ТАСС) жестко бьем, они откатываются», — сказал Гагин.

Он уточнил, что на этом участке фронта ВСУ сконцентрировали серьезную группировку, которую планомерно уничтожает российская артиллерия. Обстановка остается напряженной.