Качество поставляемых на Украину натовских снарядов упало — Бородай
10:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Качество снарядов, поставляемых на Украину странами НАТО, упало, считает депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
«Мы сталкиваемся с тем, что их снаряды разрываются реже, точнее, снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало. И они еще и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской. Уже красить не успевают. Изготовили — и сразу отправлять, с пылу с жару, как горячие пирожки», — сказал Бородай.
Он не исключил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) текущая ситуация в ближайшее время может привести к снарядному голоду.
«Естественно, на них работает вся западная система вооружений. Поэтому у нас непростая ситуация. Другое дело, мы понимаем, что западная военная промышленность выдает для войны свой максимальный результат», — уточнил Бородай.
НОВОСТИ
- 11:32 04.08.2023
- Военное руководство ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера
- 11:20 04.08.2023
- Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине
- 11:05 04.08.2023
- Шойгу в зоне СВО показали трофейную шведскую БМП CV-90
- 11:00 04.08.2023
- Делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с Тчиани
- 10:20 04.08.2023
- Большинство республиканцев не поддержат Трампа на выборах, если он попадет в тюрьму
- 10:05 04.08.2023
- Инициатива под Артемовском принадлежит силам РФ, ВСУ отходят с ранее занятых рубежей
- 10:00 04.08.2023
- ВС РФ овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении
- 09:32 04.08.2023
- ВС России отразили атаку 13 украинских БПЛА на Крым
- 09:20 04.08.2023
- Мятежники в Нигере ответят «на любую агрессию» со стороны ЭКОВАС
- 09:05 04.08.2023
- Корабли РФ отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать