Качество поставляемых на Украину натовских снарядов упало — Бородай

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Качество снарядов, поставляемых на Украину странами НАТО, упало, считает депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

«Мы сталкиваемся с тем, что их снаряды разрываются реже, точнее, снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало. И они еще и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской. Уже красить не успевают. Изготовили — и сразу отправлять, с пылу с жару, как горячие пирожки», — сказал Бородай.

Он не исключил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) текущая ситуация в ближайшее время может привести к снарядному голоду.

«Естественно, на них работает вся западная система вооружений. Поэтому у нас непростая ситуация. Другое дело, мы понимаем, что западная военная промышленность выдает для войны свой максимальный результат», — уточнил Бородай.