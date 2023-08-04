Делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с Тчиани

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидают Нигер спустя несколько часов после своего прибытия, не встретившись с главой мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в делегации.

Как указывает AFP, делегация ЭКОВАС, прибывшая в Нигер вечером 3 августа, «покинула страну, не встретившись ни с генералом Тчиани, ни с президентом Мохамедом Базумом».