Делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с Тчиани
11:00 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидают Нигер спустя несколько часов после своего прибытия, не встретившись с главой мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в делегации.
Как указывает AFP, делегация ЭКОВАС, прибывшая в Нигер вечером 3 августа, «покинула страну, не встретившись ни с генералом Тчиани, ни с президентом Мохамедом Базумом».
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