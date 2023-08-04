0
0
67
НОВОСТИ

Делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с Тчиани

11:00 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидают Нигер спустя несколько часов после своего прибытия, не встретившись с главой мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в делегации.

Как указывает AFP, делегация ЭКОВАС, прибывшая в Нигер вечером 3 августа, «покинула страну, не встретившись ни с генералом Тчиани, ни с президентом Мохамедом Базумом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 04.08.2023
Военное руководство ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера
0
42
11:20 04.08.2023
Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине
0
74
11:05 04.08.2023
Шойгу в зоне СВО показали трофейную шведскую БМП CV-90
0
89
10:32 04.08.2023
Качество поставляемых на Украину натовских снарядов упало — Бородай
0
149
10:20 04.08.2023
Большинство республиканцев не поддержат Трампа на выборах, если он попадет в тюрьму
0
162
10:05 04.08.2023
Инициатива под Артемовском принадлежит силам РФ, ВСУ отходят с ранее занятых рубежей
0
166
10:00 04.08.2023
ВС РФ овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении
0
192
09:32 04.08.2023
ВС России отразили атаку 13 украинских БПЛА на Крым
0
239
09:20 04.08.2023
Мятежники в Нигере ответят «на любую агрессию» со стороны ЭКОВАС
0
254
09:05 04.08.2023
Корабли РФ отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск
0
255

Возврат к списку