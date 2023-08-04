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НОВОСТИ

Шойгу в зоне СВО показали трофейную шведскую БМП CV-90

11:05 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев продемонстрировал министру обороны России Сергею Шойгу трофейную шведскую боевую машину пехоты CV-90.

«Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV90. Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7», — сообщили журналистам в Минобороны России.

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