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Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине

11:20 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран — участниц мирной миссии по Украине опубликовано на сайте Кремля. В четверг вечером согласованный документ опубликовали власти Южно-Африканской Республики (ЮАР).

В заявлении, в частности, подчеркивается достигнутый прогресс по гуманитарным пунктам инициативы, стороны призывают к устранению препятствий для экспорта российских зерна и удобрений.

Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка. Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по итогам переговоров российская сторона подготовила свой проект заявления, который был передан делегации ЮАР до ее отъезда из Петербурга.

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