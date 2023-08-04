Военное руководство ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера
11:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации.
ЭКОВАС, как отмечает телеканал, не станет прибегать к варианту, предполагающему военную интервенцию в Нигер, однако усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.
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