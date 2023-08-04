ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все сбиты — оперативные службы

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО отразила атаку пяти украинских БПЛА на город Бердянск в Запорожской области в ночь на пятницу, все они были сбиты, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

«Около 01:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) Бердянск подвергся атаке пяти вражеских БПЛА. Все аппараты сбиты системой ПВО ВС РФ. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — сказал представитель оперативных служб.