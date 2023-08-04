Законопроект о неприкосновенности лидеров не смогут принять до саммита БРИКС
12:05 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о неприкосновенности лидеров не удастся принять в Южно-Африканской Республике (ЮАР) до саммита БРИКС, намеченного на 22–24 августа. Об этом заявил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.
«Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется», — сказал он.
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