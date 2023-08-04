Попытки Украины обеспечить себе поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Украины завоевать поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу из-за недостаточной политической координации и проблем с целеполаганием. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«[Со стороны Украины] были предприняты шаги по улучшению ее дипломатического взаимодействия со странами за пределами евроатлантического региона, <…> однако эти усилия не увенчались успехом из-за отсутствия надежных механизмов координации и четких целей», — приводит газета выдержки из попавшей в его распоряжение повестки встречи между представителями администрации президента и МИД Украины и экспертами по международной политике, которая якобы состоялась в Варшаве в июле. Как утверждается, в ходе мероприятия предполагалось выработать способы обеспечения поддержки Украины со стороны Индии, Индонезии, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, ЮАР и Бразилии. По словам одного из участников этой встречи, слова которого приводит издание, эксперты предложили Киеву «разбить международные резолюции» по российской спецоперации на две части, чтобы развивающиеся страны могли «осудить [действия РФ]», но «не присоединяться к штрафным мерам» против нее.