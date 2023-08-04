Попытки Украины обеспечить себе поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу — FT
12:20 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки Украины завоевать поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу из-за недостаточной политической координации и проблем с целеполаганием. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«[Со стороны Украины] были предприняты шаги по улучшению ее дипломатического взаимодействия со странами за пределами евроатлантического региона, <…> однако эти усилия не увенчались успехом из-за отсутствия надежных механизмов координации и четких целей», — приводит газета выдержки из попавшей в его распоряжение повестки встречи между представителями администрации президента и МИД Украины и экспертами по международной политике, которая якобы состоялась в Варшаве в июле. Как утверждается, в ходе мероприятия предполагалось выработать способы обеспечения поддержки Украины со стороны Индии, Индонезии, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, ЮАР и Бразилии. По словам одного из участников этой встречи, слова которого приводит издание, эксперты предложили Киеву «разбить международные резолюции» по российской спецоперации на две части, чтобы развивающиеся страны могли «осудить [действия РФ]», но «не присоединяться к штрафным мерам» против нее.
НОВОСТИ
- 13:20 04.08.2023
- Цену товара обяжут указывать за килограмм и литр - СМИ
- 13:05 04.08.2023
- Считавшийся погибшим лидер колумбийских повстанцев Иван Маркес жив — глава МИД Колумбии
- 13:00 04.08.2023
- Цены на продовольствие выросли в июле на фоне прекращения действия зерновой сделки — ФАО
- 12:32 04.08.2023
- На Украине обесточено 400 населенных пунктов
- 12:05 04.08.2023
- Законопроект о неприкосновенности лидеров не смогут принять до саммита БРИКС
- 12:00 04.08.2023
- ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все сбиты — оперативные службы
- 11:32 04.08.2023
- Военное руководство ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера
- 11:20 04.08.2023
- Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине
- 11:05 04.08.2023
- Шойгу в зоне СВО показали трофейную шведскую БМП CV-90
- 11:00 04.08.2023
- Делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с Тчиани
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать