На Украине обесточено 400 населенных пунктов
12:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отключения электричества фиксируются в 400 населенных пунктах Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».
«Всего обесточенными остаются 400 населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Ранее в компании сообщали, что отключения электричества фиксировались в более чем 420 населенных пунктах Украины.
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