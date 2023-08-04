На Украине обесточено 400 населенных пунктов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения электричества фиксируются в 400 населенных пунктах Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

«Всего обесточенными остаются 400 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее в компании сообщали, что отключения электричества фиксировались в более чем 420 населенных пунктах Украины.