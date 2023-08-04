Цены на продовольствие выросли в июле на фоне прекращения действия зерновой сделки — ФАО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые цены на продовольственные товары выросли в июле в том числе на фоне прекращения действия зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в июле составил 123,9 пункта, что на 1,3% выше, чем в предыдущем месяце, но на 11,8% ниже уровня июля 2022 года.