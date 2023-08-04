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Считавшийся погибшим лидер колумбийских повстанцев Иван Маркес жив — глава МИД Колумбии

13:05 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва в четверг опроверг сообщения СМИ о гибели одного из лидеров расформированной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) Лусиано Аранго, более известного под псевдонимом Иван Маркес.

«Я всегда знал, что он жив. Его жизнь не была в опасности. В тот момент, когда появились сообщения о его смерти, он был абсолютно жив», — приводит слова министра газета El Tiempo.

В июле прошлого года колумбийский журнал Semana сообщил, что на Маркеса было совершено покушение, в результате которого он погиб. Позднее власти Колумбии заявили, что бывший лидер РВСК выжил и был доставлен в больницу в Каракасе. 6 июля этого года колумбийский журналист Ямид Амат в эфире телеканала Canal 1 сообщил, что Маркес умер от последствий покушения. Правительство Колумбии официально не подтверждало эту информацию.

В среду колумбийская радиостанция Caracol опубликовала аудиозапись с голосом, который, предположительно, принадлежит Маркесу. Говорящий начинает записанное обращение к «товарищам по оружию» со слов «август 2023 года» и обещает, что его слова «развеют некоторые сомнения».

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