В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов со стороны ВСУ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 100 боеприпасов, также с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. В результате обстрелов повреждены два дома, автомобиль, ЛЭП, загорелось поле с пшеницей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено пять артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела на площади 2 га загорелось поле с пшеницей, отряды ДПД (добровольная пожарная дружина — прим. ТАСС) его потушили», — проинформировал глава региона.

В Грайворонском округе в четверг под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка — зафиксировано 20 прилетов. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены автомобиль и линия электропередачи. «К настоящему времени ЛЭП восстановлена. Также из миномета обстреляно село Сподарюшино — установлено пять прилетов», — сообщил Гладков.

В Краснояружском районе в четверг по окраине села Колотиловка было выпущено три снаряда, также под обстрел попала окраина села Вязовое — зафиксировано шесть прилетов. Осколками повреждена кровля, выбиты окна и посечены фасад в одном домовладении, хозпостройка и забор.

В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства, один раз ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка — по пять артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — зафиксировано 12 прилетов. «В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть минометных снарядов, по хутору Марьино — пять», — добавил губернатор.