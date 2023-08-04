В Главном управлении разведки Украины назвали сложной для Киева ситуацию на фронте

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о сложной ситуации для украинских военных на линии боевого соприкосновения и попросил больше оружия, в том числе дальнобойного.

«Ситуация на поле боля сложная», — приводит пресс-служба ведомства заявления Скибицкого из его интервью одному из изданий Северной Македонии.

По его словам, Украина нуждается в значительном количестве боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также дальнобойных орудий.