В Главном управлении разведки Украины назвали сложной для Киева ситуацию на фронте
14:00 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о сложной ситуации для украинских военных на линии боевого соприкосновения и попросил больше оружия, в том числе дальнобойного.
«Ситуация на поле боля сложная», — приводит пресс-служба ведомства заявления Скибицкого из его интервью одному из изданий Северной Македонии.
По его словам, Украина нуждается в значительном количестве боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также дальнобойных орудий.
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