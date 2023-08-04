Бывшую военную базу в Испании превратят в центр приема беженцев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшая военная база в испанской провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия) будет преобразована в центр по приему беженцев. Об этом сообщила газета El Debate.

По ее информации, ожидается, что реализация проекта, требующего инвестиции в размере 25 млн евро, будет завершена к середине 2025 года. Центр по оказанию помощи и международной защиты будет рассчитан на 600 человек.

Площадь бывшего военного объекта составляет 53 тыс. квадратных метров. База уже давно не использовалась. Как уточнили власти Испании, центр будет задействован в ситуациях, схожих с наплывом афганских или украинских беженцев.