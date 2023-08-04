ЕС хочет вернуть зерновую сделку только давлением на РФ, не смягчая санкций — источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает единственным способом восстановления зерновой сделки повышение международного давления на Москву. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, выполнение условий России не рассматривается, так как это невозможно из-за необходимости единогласного решения всех стран в Совете ЕС о смягчении санкций.

«Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки, аргументируя это необходимостью снижения мировых цен на продовольствие. Вопрос о выполнении требований Москвы о смягчении санкций ЕС не рассматривается в принципе, поскольку для этого необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза в Совете ЕС, что в нынешних условиях невозможно», — сказал источник.