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Военные Нигерии приведены в состояние боеготовности на фоне ситуации в Нигере — WSJ

15:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Нигерии были приведены в состояние боеготовности для возможной отправки в Нигер, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на офицера вооруженных сил Нигерии.

«Мобилизация еще не началась, но было приказано находиться в состоянии полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере», — сказал военный.

Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота.

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