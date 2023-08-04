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Из жилого дома в Канске, где взорвался газ, эвакуированы 200 человек

16:00 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Канске Красноярского края ликвидирован, при этом из квартир было эвакуировано 200 человек, из них 20 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сегодня в 18:00 [14:00 мск] в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Канске с последующим возгоранием. Эвакуировались 200 человек, из них 20 детей. В 18:15 пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров», — говорится в сообщении.

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