Запрет мятежниками в Нигере экспорта урана во Францию стал ответом на угнетение — Эрдоган
16:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет экспорта урана и золота во Францию мятежниками в Нигере стал ответом на многолетнее угнетение Парижем этой страны. Такое мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя соответствующее решение мятежников в Нигере.
«Это не первый подобный случай с Францией. Их действия в Алжире и Руанде вошли в мировую историю. Они [мятежники] прекратили поставки золота и урана во Францию, это ответ на многолетнее угнетение этих стран. Мы стараемся поддерживать с ними [африканскими странами] позитивные отношения», — сказал турецкий лидер.
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