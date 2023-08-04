Запрет мятежниками в Нигере экспорта урана во Францию стал ответом на угнетение — Эрдоган

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет экспорта урана и золота во Францию мятежниками в Нигере стал ответом на многолетнее угнетение Парижем этой страны. Такое мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя соответствующее решение мятежников в Нигере.

«Это не первый подобный случай с Францией. Их действия в Алжире и Руанде вошли в мировую историю. Они [мятежники] прекратили поставки золота и урана во Францию, это ответ на многолетнее угнетение этих стран. Мы стараемся поддерживать с ними [африканскими странами] позитивные отношения», — сказал турецкий лидер.