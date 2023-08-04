Ко дню ВВС Украины выпустили монету с изображением американских ЗРК Patriot

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины выпустил ко дню ВВС страны новую памятную монету, на которой изображен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Сообщение о презентации монеты размещено на сайте Нацбанка.

Это первый раз, когда на украинских памятных монетах появляется иностранное вооружение. Все остальные выпуски были связаны либо с историей, культурой и наследием Украины, либо с памятными датами. Были также несколько выпусков с животными, растениями и знаками зодиака.

«По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс тематический и содержит военную символику. На реверсе монеты изображена пусковая установка Patriot на фоне стилизованного радара, выявляющая цель, и надпись вверху по кругу: „ПВО — надежный щит Украины. Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины“, — поясняет Нацбанк.

В обращение поступит почти 10 млн. памятных монет, в наличный оборот их вводят с 4 августа. Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, масса — 6,4 г, диаметр — 23,5 мм.