Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в РФ повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.