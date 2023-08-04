0
0
81
НОВОСТИ

Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

17:12 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в РФ повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 04.08.2023
Навальный приговорен к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме
0
31
17:29 04.08.2023
Сбер повысил ставки по вкладам для премиальных зарплатных клиентов
0
63
17:00 04.08.2023
Ко дню ВВС Украины выпустили монету с изображением американских ЗРК Patriot
0
103
16:32 04.08.2023
Запрет мятежниками в Нигере экспорта урана во Францию стал ответом на угнетение — Эрдоган
0
171
16:12 04.08.2023
Пушкинский музей в Москве временно закрыт после эвакуации
0
205
16:01 04.08.2023
Ростех создал бесконтактный считыватель банковских карт
0
187
16:00 04.08.2023
Из жилого дома в Канске, где взорвался газ, эвакуированы 200 человек
0
170
15:32 04.08.2023
Военные Нигерии приведены в состояние боеготовности на фоне ситуации в Нигере — WSJ
0
206
15:12 04.08.2023
Германия затягивает отправку Украине военной помощи — Welt
0
270
15:00 04.08.2023
ЕС хочет вернуть зерновую сделку только давлением на РФ, не смягчая санкций — источник
0
299

Возврат к списку