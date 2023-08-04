Сбер повысил ставки по вкладам для премиальных зарплатных клиентов
17:29 04.08.2023
С 4 августа Сбербанк запустил новые депозиты для премиальных клиентов сегментов СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking, которые получают зарплату на карту или счет в Сбере.
Выгодные вклады «Лучший % Премьер Зарплатный», «Лучший % Лидер Зарплатный», «СберВклад Лидер Зарплатный», «СберВклад Премьер Зарплатный», «Управляй Премьер Зарплатный» и «Управляй Лидер Зарплатный» могут стать отличным решением для любой потребности клиента. На сроках год и меньше ставки по этим вкладам повышены.
Единственное условие – по состоянию на 27 июля и позже на счет или карту вкладчика в Сбере за последние 90 дней должна хотя бы один раз поступить зарплата. Максимальную ставку – 10% годовых – можно получить, если разместить деньги на три года во вклады «Лучший % Премьер Зарплатный», «Лучший % Лидер Зарплатный». Размер ставки зависит от суммы вклада, текущего остатка, срока и истории сбережений клиента в банке.
Минимальная сумма вклада для депозитов «Лучший % Премьер Зарплатный», «Лучший % Лидер Зарплатный», «СберВклад Лидер Зарплатный», «СберВклад Премьер Зарплатный» – 100 тыс. руб. Для вкладов «Управляй Премьер Зарплатный» и «Управляй Лидер Зарплатный» неснижаемый остаток – 30 тыс. руб.
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