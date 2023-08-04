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Навальный приговорен к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме

17:40 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

«Назначить Навальному А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов. Как следует из приговора, осужденный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремисткого сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.

В колониях особого режима содержатся мужчины с особо опасным рецидивом преступления и осужденные на пожизненное заключение. Такой режим предусматривает более жесткие условия содержания осужденных, включая ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.

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