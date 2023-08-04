МИД КНР подтвердил визит представителя Китая на встречу по Украине в Джидде
19:00 04.08.2023 Источник: Интерфакс
"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса на Украине", - заявил представитель МИД КНР.
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