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МИД КНР подтвердил визит представителя Китая на встречу по Украине в Джидде

19:00 04.08.2023 Источник: Интерфакс

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду на консультации по мирному урегулированию на Украине, говорится в заявлении, распространенном представителем китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбином.

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса на Украине", - заявил представитель МИД КНР.

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