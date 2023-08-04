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Рубль активно падал в основных валютных парах значительную часть пятничных торгов

19:50 04.08.2023 Источник: Интерфакс

Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль обвалился к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе, из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.

Курс доллара США составил 95,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 69,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар поднимался выше 96 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,61 руб./EUR1, подорожав на 2,38 рубля. Евро поднимался выше 106 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 рубля - до 100,15 руб. Курс китайского юаня вырос на 21,6 копейки - до 13,33 руб., это максимальная отметка с 6 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно падал в основных валютных парах значительную часть пятничных торгов, неоднократно обновил минимальные значения к доллару, евро и юаню с весны прошлого года. Давление на него продолжали оказывать уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила.

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