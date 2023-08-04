Рубль активно падал в основных валютных парах значительную часть пятничных торгов
19:50 04.08.2023 Источник: Интерфакс
Курс доллара США составил 95,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 69,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар поднимался выше 96 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,61 руб./EUR1, подорожав на 2,38 рубля. Евро поднимался выше 106 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 рубля - до 100,15 руб. Курс китайского юаня вырос на 21,6 копейки - до 13,33 руб., это максимальная отметка с 6 апреля 2022 года.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно падал в основных валютных парах значительную часть пятничных торгов, неоднократно обновил минимальные значения к доллару, евро и юаню с весны прошлого года. Давление на него продолжали оказывать уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила.
НОВОСТИ
- 19:00 04.08.2023
- МИД КНР подтвердил визит представителя Китая на встречу по Украине в Джидде
- 17:40 04.08.2023
- Навальный приговорен к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме
- 17:29 04.08.2023
- Сбер повысил ставки по вкладам для премиальных зарплатных клиентов
- 17:12 04.08.2023
- Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
- 17:00 04.08.2023
- Ко дню ВВС Украины выпустили монету с изображением американских ЗРК Patriot
- 16:32 04.08.2023
- Запрет мятежниками в Нигере экспорта урана во Францию стал ответом на угнетение — Эрдоган
- 16:12 04.08.2023
- Пушкинский музей в Москве временно закрыт после эвакуации
- 16:01 04.08.2023
- Ростех создал бесконтактный считыватель банковских карт
- 16:00 04.08.2023
- Из жилого дома в Канске, где взорвался газ, эвакуированы 200 человек
- 15:32 04.08.2023
- Военные Нигерии приведены в состояние боеготовности на фоне ситуации в Нигере — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать