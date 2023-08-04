Назначена дата открытия китайского визового центра в Петербурге
22:15 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге возложит с 8 августа 2023 года на китайский визовый центр в Санкт-Петербурге ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей», — говорится в сообщении.
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