NASA удалось восстановить связь с «Вояджером 2», находящимся у границ Солнечной системы
22:45 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
28 июля NASA сообщило, что ряд запланированных команд, отправленных зонду 21 июля, непреднамеренно вызвал отклонение антенны от Земли на два градуса, в результате чего аппарат утратил способность получать команды и передавать данные.
По данным управления, специалисты Сети дальней космической связи в городе Канберра (Австралия), отправили сигнал зонду, находящемуся в 19,9 млрд км от Земли, с командой переориентироваться так, чтобы его антенна была направлена в сторону Земли.
"3 августа в 00:29 по времени Восточного побережья США (07:29 мск) межпланетный зонд начал передавать научные данные и телеметрию, тем самым указывая на то, что он штатно функционирует и находится на предполагаемой траектории", - говорится в сообщении. "NASA полностью восстановило связь с Voyager-2", - подчёркивается в сообщении.
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