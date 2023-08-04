NASA удалось восстановить связь с «Вояджером 2», находящимся у границ Солнечной системы

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли восстановить связь с межпланетным зондом Voyager-2, сообщило американское космическое ведомство в пятницу.

28 июля NASA сообщило, что ряд запланированных команд, отправленных зонду 21 июля, непреднамеренно вызвал отклонение антенны от Земли на два градуса, в результате чего аппарат утратил способность получать команды и передавать данные.

По данным управления, специалисты Сети дальней космической связи в городе Канберра (Австралия), отправили сигнал зонду, находящемуся в 19,9 млрд км от Земли, с командой переориентироваться так, чтобы его антенна была направлена в сторону Земли.

"3 августа в 00:29 по времени Восточного побережья США (07:29 мск) межпланетный зонд начал передавать научные данные и телеметрию, тем самым указывая на то, что он штатно функционирует и находится на предполагаемой траектории", - говорится в сообщении. "NASA полностью восстановило связь с Voyager-2", - подчёркивается в сообщении.