Танкер «Сиг», предположительно, был атакован морским беспилотником у Керченского пролива
08:30 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Танкер «Сиг», атакованный украинской стороной, получил пробоину в районе машинного отделения. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта.
«Танкером „Сиг“ (судовладелец „Транспетрочарт“) <…> получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — говорится в сообщении.
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