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НОВОСТИ

Посол Нигера в Париже заявила, что страны ЭКОВАС продолжают подготовку к военной операции

08:40 05.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжают подготовку к проведению военной операции в Нигере. Об этом заявила посол республики в Париже Айшату Булама Кане.

«Я знаю, что подготовка ведется, — сказала она в эфире телеканала France 24, отвечая на вопрос о возможности военной операции в Нигере. — Бенин, Кот-д’Ивуар и Сенегал будут рядом с Нигером в этой операции».

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